box-brand-creati

BOX BRAND | Creative Design Agency ®™
ВСЕ РАБОТЫ ЗДЕСЬ -> BOX BRAND | Creative Design Agency ®™ http://vk.com/box_brand_ru
Разработка на (PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JQUERY, JAVA, C++, ActionScript):
* Верстка на CMS ( Joomla, WordPress, Bitrix );
* Компоненты + модули + плагины для CMS ( Joomla, WordPress, Bitrix );
* Веб-сайты - любой сложности ;
* Мобильные приложения (Apple iPhone (iOS), Google Android и Windows Phone 7, OS X ) ;
* Масштабируемые и высоко нагруженные CRM и CMS ;
* Программ для ПО WIN ;
* Флеш Баннеры и Приложения .
Создание дизайна (CDR, PSD):
* Сайты (от Landing Page до Корпоративного сайта) ;
* Айдентика ( фирменный стиль: логотип, визитки, буклеты, бланки, и.т.д ) ;
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