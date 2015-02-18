box-brand-creati

Голдин box-brand-creati

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
BOX BRAND | Creative Design Agency ®™

ВСЕ РАБОТЫ ЗДЕСЬ -> BOX BRAND | Creative Design Agency ®™  http://vk.com/box_brand_ru

Разработка на (PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JQUERY, JAVA, C++, ActionScript):

* Верстка на CMS ( Joomla, WordPress, Bitrix );

* Компоненты + модули + плагины для CMS ( Joomla, WordPress, Bitrix ); 

* Веб-сайты - любой сложности ;

* Мобильные приложения (Apple iPhone (iOS), Google Android и Windows Phone 7, OS X ) ;

* Масштабируемые и высоко нагруженные CRM и CMS ;

* Программ для ПО WIN ;

* Флеш Баннеры и Приложения .

Создание дизайна (CDR, PSD):

* Сайты (от Landing Page до Корпоративного сайта) ;

* Айдентика ( фирменный стиль: логотип, визитки, буклеты, бланки, и.т.д ) ;