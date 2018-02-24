boyarshinovivan

Необходимо разработать макет рекламного объявления для компании, занимающейся продажей оконных и дверных пвх конструкций. Соотношение сторон 3:2 (ш:в). Лого компании во вложении. Логотип в высоком качестве, как и контактную информацию компании вышлю победителю конкурса.