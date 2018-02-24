boyarshinovivan

Иван boyarshinovivan

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ar2871
Артем 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Разработка макета объявления "Окна и двери ПВХ"
И Вам большое спасибо!
Спасибо за макет объявления!
Ответный отзыв
evgeniasolyanik
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Макет объявления "Плитка тротуарная от производителя"
Рекомендую, как отличного заказчика. Предоставил понятное ТЗ. Быстрая оплата.
Оперативно, в полном соответствии с пожеланиями. Рекомендую
Ответный отзыв
Green_eyed77
Димаш 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
$15
10 баллов
6 лет назад
Разработка макета лифлета
Чёткое и понятное задание. Своевременная оплата. Настоятельно рекомендую заказчика! Спасибо за понимание
Результат работы устраивает полностью. Спасибо!
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Разработка макета лифлета
Все отлично, работа принята быстро. Приятно было иметь дело.
Оперативно, в полном соответствии с пожеланиями. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Логотип компании
Благодарю, отличный конкурс! Иван, четко описал задачу на разработку логотипа. Быстро определился с выбором и оплатил работу. Приятно иметь дело с такими заказчиками. Рекомендую!
Оперативно и качественно! Рекомендую как хорошего исполнителя!
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