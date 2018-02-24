boyarshinovivan

Макет рекламного объявления: "Плитка тротуарная от производителя" Соотношение сторон 3:2 (ш:в). В едином стиле с макетом во вложении
- $10Наружная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Необходимо разработать макет рекламного объявления для компании, занимающейся продажей оконных и дверных пвх конструкций. Соотношение сторон 3:2 (ш:в). Лого компании во вложении. Логотип в высоком качестве, как и контактную информацию компании вышлю победителю конкурса.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написать сценарий для записи рекламы на радио. Тротуарная плитка от производителя. Большой ассортимент, низкие цены, доставка. Контактные данные. Ориентировочно на 30 секунд.Продающие тексты11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Разработка макета рекламного лифлета по выпускаемой продукции. Продукция - декоративный гипсовый камень для внутренней отделки помещений.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработка макета рекламного лифлета по выпускаемой продукции. Продукция - декоративный гипсовый камень для внутренней отделки помещений. Огромная просьба указывать в заявке сразу конечную цену за работу.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходим сайт строительной компании с разделами: Строительные работы Отделочные работы Натяжные потолки Услуги спецтехники Продажа и услуги по укладке тротуарной плитки Продажа гипсового облицовочного камня. Что забыл ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Необходимо придумать название выпускаемой продукции, гипсового облицовочного камня (различные виды сланца и кирпича).Нейминг и Слоганы47 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно доработать логотип строительной компании с учетом существующих набросков. во вложенииЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
ТЗ в приложении. От вас цена и сроки.Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад