boykiystar

SMM-креативщик

Я лично создал и раскачал две группы в Instagram, одну до 500 тысяч подписчиков, вторую до 700 тысяч подписчиков всего за 8 месяцев, после продал.

Я наполнял и находил нужный контент для групп, писал тексты, находил конкурсы в которых участвовали группы, сам организовывал их, увеличивал количество подписчиков, продавал рекламу в группы в месяц на 300 тысяч рублей.

Общался с блогерами для увеличения их числа подписчиков через наши группы и наоборот.

Привлекал сотни магазинов для размещения, создавал продаваемые тексты, работал с таргетом.

Название @jenskiy.hitristiy

@nailsvideeo

Целенаправленный, креативный, упорный

Работал так же в одноклассниках, управлял 5 группами, наполнял контентом, продавал рекламу.

В данный момент управляю сетью групп общей численностью в 2,1 млн подписчиков.

Известно много различных инструментов в работе с аудиторией.

Известно много сервисов помогающие в работе.

В наличии база реклмодателей

В наличии различные закрытые чаты с блогерами, группами.

Так же 3-х летний опыт работы в продажах в крупных компаниях, Adidas, 1001мелоч, 2ГИС.