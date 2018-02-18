boykiystar

Я лично создал и раскачал две группы в Instagram, одну до 500 тысяч подписчиков, вторую до 700 тысяч подписчиков всего за 8 месяцев, после продал.
Я наполнял и находил нужный контент для групп, писал тексты, находил конкурсы в которых участвовали группы, сам организовывал их, увеличивал количество подписчиков, продавал рекламу в группы в месяц на 300 тысяч рублей.
Общался с блогерами для увеличения их числа подписчиков через наши группы и наоборот.
Привлекал сотни магазинов для размещения, создавал продаваемые тексты, работал с таргетом.
Название @jenskiy.hitristiy
@nailsvideeo
Целенаправленный, креативный, упорный
Работал так же в одноклассниках, управлял 5 группами, наполнял контентом, продавал рекламу.
В данный момент управляю сетью групп общей численностью в 2,1 млн подписчиков.
Известно много различных инструментов в работе с аудиторией.
Известно много сервисов помогающие в работе.
В наличии база реклмодателей
В наличии различные закрытые чаты с блогерами, группами.
Так же 3-х летний опыт работы в продажах в крупных компаниях, Adidas, 1001мелоч, 2ГИС.