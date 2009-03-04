boyok

Дмитрий boyok

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Сайт фотографу

    Сколько будет стоить сделать такой сайт точ в точ. интересует минимальная цена (единственное что поменяется это лого и возможно шрифт ссылок. http://slavafilippov.com/

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для фотостудии

    1) Нужно разработать флеш-сайт для фотостудии и разместить на уже имеющемся хостинге. вот то что наравится! шаблон http://www.whitestudios.ru/ наличие админки обязательно возможно использование другого похожего шаблона возможно joomla ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад