3D-дизайнер

Свободно владею моделингом, текстурингом и анимацией во всех базовых 3D-пакетах графики с дальнейшим композингом в After Effects. Предпочитаю Autodesk Maya, CINEMA 4D.

Активно использую технологии композинга и фотореализма.

Умею оптимизировать и ускорять рабочие процессы, эффективно работаю в команде.

Быстро осваиваю новые технологии.

Сейчас активно изучаю программу по 3D-анимации и спецеффектам Houdini9.

(уже владею интерфейсом и могу свободно моделировать, текстурировать и рендерить,

также знаю базовую анимацию этого пакета).

Есть базовые навыки работы с персонажами (Motion Capture, BIPED library).

Также хорошо владею технологиями Web-дизайна и программирования на C++

(а значит, комфортно чувствую себя в Flash ActionScript, Maya MEL, HTML, DHTML, JavaScript, PHP).