Свободно владею моделингом, текстурингом и анимацией во всех базовых 3D-пакетах графики с дальнейшим композингом в After Effects. Предпочитаю Autodesk Maya, CINEMA 4D.
Активно использую технологии композинга и фотореализма.
Умею оптимизировать и ускорять рабочие процессы, эффективно работаю в команде.
Быстро осваиваю новые технологии.
Сейчас активно изучаю программу по 3D-анимации и спецеффектам Houdini9.
(уже владею интерфейсом и могу свободно моделировать, текстурировать и рендерить,
также знаю базовую анимацию этого пакета).
Есть базовые навыки работы с персонажами (Motion Capture, BIPED library).
Также хорошо владею технологиями Web-дизайна и программирования на C++
(а значит, комфортно чувствую себя в Flash ActionScript, Maya MEL, HTML, DHTML, JavaScript, PHP).
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