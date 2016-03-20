br42

Александр br42

 
38 летУкраина/Луганск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
web-developer

PHP, MySQL, JavaScript, HTML/CSS

Symfony 2, Laravel, Yii, WordPress

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLCSS
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1714
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#2519
Сайты «под ключ»
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от $100
от 1 дня
#3417
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4829