Основной график работы: вечернее и ночное время, выходные и праздники по необходимости.
Стоимость часа работы = 5$
Месяц работы = 400$
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