brabus502

Иван Иванов brabus502

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лендверьремонт

    Нужно создать сайт для фирмы которая занимается ремонтом метал дверей установкой замков ну и всем что связано с дверями что-то на подобии вот этого http://i-zamki.ru/prajs-list.html, но не такой убогий

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • ЛенДверьРемонт

    Нужно создать сайт для фирмы которая занимается ремонтом метал дверей установкой замков ну и всем что связано с дверями что-то на подобии вот этого http://i-zamki.ru/prajs-list.html, но не такой убогий

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад