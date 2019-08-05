bradarskaya20

Договорная деятельность, юридические консультации в любой сфере, написание статей и публикаций

-Полное высшее юридическое образование

-Учусь на магистратуре юридического направления

-Работаю на комунальном предприятии

Имею навыки работы в сфере договорной деятельности (а именно 2 года) по составлению, корректировке и изменении договоров в гражданском, земельном и хозяйственном праве. Предоставляю юридические консультации и занимаюсь разъяснением отдельных документов и нормативно-правовых актов.

В течение 4 лет практикую написания научных статей и публикаций.