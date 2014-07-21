Студия маркетинга и веб-разработок Brainline - ваш идеальный исполнитель.

Студия маркетинга и веб-разработок Brainline оказывает полный комплекс

услуг по развитию бизнеса начиная от концепции идеи и до первой

прибыли. В комплекс услуг входят маркетинговые исследования,

конкурентная разведка, разработка бизнес-стратегий, мерчендайзинг, фокус

группы, нейминг, брендинг, копирайтинг, аналитика и полный комплекс

сопровождения, а так же посадочные страницы, страницы захвата и

одностраничники для инфопродуктов. Отдел веб-разработок студии Brainline

занимается разработкой всех основных типов веб-сайтов, включая услуги

настройки севера, оптимизации кода и адаптации под мобильные устройства,

профессиональная работа с Wordpress и официальное партнерство с

профильным отделом Google, наша студия славится тем, что делает сложные

проекты, с помощью простых решений, что многократно экономит бюджет

заказчику. Отдел дизайна предоставляет возможность заказать иллюстрации

любой сложности, именитый фирменный стиль, прорисовку логотипов,

персонажей и векторной графики.

Мы являемся официально зарегистрированным, юридически

ответственным лицом, со всеми нашими клиентами готовы заключить

официальный договор. Ваши конкуренты будут плакать, если мы будем

вашим партнером и исполнителем. Все интересующие вопросы вы можете

обсудить в skype: brainline.online или по электронной почте:

[email protected] .