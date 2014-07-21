Студия маркетинга и веб-разработок Brainline оказывает полный комплекс
услуг по развитию бизнеса начиная от концепции идеи и до первой
прибыли. В комплекс услуг входят маркетинговые исследования,
конкурентная разведка, разработка бизнес-стратегий, мерчендайзинг, фокус
группы, нейминг, брендинг, копирайтинг, аналитика и полный комплекс
сопровождения, а так же посадочные страницы, страницы захвата и
одностраничники для инфопродуктов. Отдел веб-разработок студии Brainline
занимается разработкой всех основных типов веб-сайтов, включая услуги
настройки севера, оптимизации кода и адаптации под мобильные устройства,
профессиональная работа с Wordpress и официальное партнерство с
профильным отделом Google, наша студия славится тем, что делает сложные
проекты, с помощью простых решений, что многократно экономит бюджет
заказчику. Отдел дизайна предоставляет возможность заказать иллюстрации
любой сложности, именитый фирменный стиль, прорисовку логотипов,
персонажей и векторной графики.
Мы являемся официально зарегистрированным, юридически
ответственным лицом, со всеми нашими клиентами готовы заключить
официальный договор. Ваши конкуренты будут плакать, если мы будем
вашим партнером и исполнителем. Все интересующие вопросы вы можете
обсудить в skype: brainline.online или по электронной почте: