Ответственность, качество, уникальность

Приветствую.

Выпоняю работы касательно:

- Переводы с/на английский язык (от 3$)

- Копирайтинг (от 4$)

- Рерайтинг (от 2$)

Опыт:

- Изучение английского языка - 8 лет. Опыт работы переводчиком - 5 лет.

Сотрудничество со странами: Англия, Германия, Южная Корея, Китай, Куба, Россия, Узбекистан, Казахстан.

Тематика: Любые художественные и технические переводы.

- Образование: Бизнес Администрирование/Маркетинг Менеджер.

Сотрудничество с компаниями:

General Motors Uzbekistan, Intercontinental Hotel Group, RAI Consulting (Кипр) и несколько других компаний.