Ответственность, качество, уникальность
Приветствую.
Выпоняю работы касательно:
- Переводы с/на английский язык (от 3$)
- Копирайтинг (от 4$)
- Рерайтинг (от 2$)
Опыт:
- Изучение английского языка - 8 лет. Опыт работы переводчиком - 5 лет.
Сотрудничество со странами: Англия, Германия, Южная Корея, Китай, Куба, Россия, Узбекистан, Казахстан.
Тематика: Любые художественные и технические переводы.
- Образование: Бизнес Администрирование/Маркетинг Менеджер.
Сотрудничество с компаниями:
General Motors Uzbekistan, Intercontinental Hotel Group, RAI Consulting (Кипр) и несколько других компаний.