Иллюстратор | Графический дизайнер

Я иллюстратор. Люблю рисовать! Рисую от руки и на планшете, в векторе и растре, свои и ваши идеи.

Занимался/занимаюсь:

- разработка персонажей и локаций для детских и взрослых анимационных роликов;

- иллюстрирование статей для журналов;

- иллюстрирование детских обучающих пособий (словари, раскраски);

- иллюстрирование художественной литературы (рассказы, стихотворения);

- раскадровки/сториборды рекламных роликов и музыкальных клипов;

- разработка дизайна корпоративного календаря;

- создание линогравюр и печать штампов на текстиле

- рисунки для открыток, почтовых карточек и стикеров;

- стилизация цифровых портретов в стиле поп-арт;

- создание и поддержание фирменного стиля;

- разработка логотипов и брендбука;

- верстка и предпечатная подготовка рекламных материалов.

Портфолио: brajianni.wix.com/brajianni

С тем, чем еще занимаюсь можно ознакомиться в Инстаграм instagram.com/brajianni и в паблике ВК vk.com/by_brajianni

Почта: [email protected]