Я иллюстратор. Люблю рисовать! Рисую от руки и на планшете, в векторе и растре, свои и ваши идеи.
Занимался/занимаюсь:
- разработка персонажей и локаций для детских и взрослых анимационных роликов;
- иллюстрирование статей для журналов;
- иллюстрирование детских обучающих пособий (словари, раскраски);
- иллюстрирование художественной литературы (рассказы, стихотворения);
- раскадровки/сториборды рекламных роликов и музыкальных клипов;
- разработка дизайна корпоративного календаря;
- создание линогравюр и печать штампов на текстиле
- рисунки для открыток, почтовых карточек и стикеров;
- стилизация цифровых портретов в стиле поп-арт;
- создание и поддержание фирменного стиля;
- разработка логотипов и брендбука;
- верстка и предпечатная подготовка рекламных материалов.
Портфолио: brajianni.wix.com/brajianni
С тем, чем еще занимаюсь можно ознакомиться в Инстаграм instagram.com/brajianni и в паблике ВК vk.com/by_brajianni
Почта: [email protected]