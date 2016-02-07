brakozabra

Юр. консультация (жалобы,иски, сопровождение) + любые работы с текстом (рерайт, статьи, курсовые, дипломы)

С большой любовью и уважением отношусь к работе с текстом во всех ее проявлениях. Выполняю любые работы по юриспруденции с учетом Ваших требований и пожеланий.

Практикующий юрист, готова оказать устную/письменную консультацию по правовым вопросам. Качественное и пунктуальное написание жалоб, исков, ходатайств и т.д., полное сопровождение судебного процесса.

Высшее юридическое образование, 3 года практики в адвокатуре, многочисленные награды в конкурсах и олимпиадах по русскому языку.