brandcod

Виктория Говор brandcod

 
62 годаУкраина/Черновцы
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенос шаблона

    Добрый день!  Ищем профессионального верстальщика. Опыт работы с Opencart – не меньше 3 лет-   Перенос существующего сайта (интернет-магазин) на новый шаблон. Верстка по PSD макету. Есть элементы правок в стилях. Товары и категории также следует перенести (DB). ...

    OpenCartВерстка из PSD
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Замена шаблона

    Добрый день!  Ищем профессионального верстальщика. Опыт работы с Opencart – не меньше 3 лет-   Перенос существующего сайта (интернет-магазин) на новый шаблон. Верстка по PSD макету. Есть элементы правок в стилях. Товары и категории также следует перенести (DB). ...

    OpenCartВерстка из PSD
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос существующего сайта (интернет-магазин) на новый шаблон.

    Добрый день! Ищем профессионального верстальщика. Опыт работы с Opencart - не меньше 3 лет. Перенос существующего сайта (интернет-магазин) на новый шаблон. Верстка по PSD макету. Есть элементы правок в стилях. Товары и категории также следует перенести.  Вёрстка ...

    OpenCartВерстка из PSD
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад