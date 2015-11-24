Добрый день! Ищем профессионального верстальщика. Опыт работы с Opencart – не меньше 3 лет- Перенос существующего сайта (интернет-магазин) на новый шаблон. Верстка по PSD макету. Есть элементы правок в стилях. Товары и категории также следует перенести (DB). ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищем профессионального верстальщика. Опыт работы с Opencart – не меньше 3 лет- Перенос существующего сайта (интернет-магазин) на новый шаблон. Верстка по PSD макету. Есть элементы правок в стилях. Товары и категории также следует перенести (DB). ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищем профессионального верстальщика. Опыт работы с Opencart - не меньше 3 лет. Перенос существующего сайта (интернет-магазин) на новый шаблон. Верстка по PSD макету. Есть элементы правок в стилях. Товары и категории также следует перенести. Вёрстка ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад