Добрый день! Ищем профессионального верстальщика. Опыт работы с Opencart – не меньше 3 лет- Перенос существующего сайта (интернет-магазин) на новый шаблон. Верстка по PSD макету. Есть элементы правок в стилях. Товары и категории также следует перенести (DB). ...