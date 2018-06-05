Маркетолог

Высшее образование по специальности "реклама"

Опыт работы в маркетинге и рекламе более 10 лет, включающий:

- разработку и реализацию рекламных кампаний;

- разработку и ведение кампаний контекстной рекламы в Яндекс-Директ, Goggle Adwords, В Контакте;

- разработку рекламных материалов;

- разработку нестандартных рекламных кампаний;

- организацию массовых e-mail рассылок (в т.ч. разработка текста, макета письма, верстка в html);

- администрирование сайтов;

- проведение маркетинговых исследований;

- ведение групп в социальных сетях;

- разработку рекламных тестов.

Имею опыт работы по следующим направлениям бизнеса:

- Интернет-торговля (модерирование и наполнение каталогов нескольких интернет-магазинов, в т.ч. собственного);

- конгрессно-выставочный бизнес;

- тяжелая промышленность (металлургия);

- легкая промышленность (мебель, напитки);

- бизнес-обучение;

- бухгалтерия и финансы;

- торгово-развлекательный бизнес (супермаркеты, торговые центры);

- гостиничный бизнес;

- рекламный бизнес.

Повышение квалификации:

2013

Мастер-класс "Как увеличить продажи и прибыль", Максим Горбачев

2013

Семинар "Ключ к эффективному управлению: технология хаос-менеджмента", Александр Фридман

2012

Тренинг "Продажи и маркетинг в выставочном бизнесе", Николай Карасев

2011

Марафон мастер-классов «5-звездочный маркетинг»: Виталий Мышляев, Игорь Манн, Анатолий Дураков, Андрей Мамонтов, Игорь Липсиц

2010

Мастер-класс«Как не дать клиенту сбежать? Приемы удержания клиентов»

Ия Имшинецкая

2010

Мастер-класс «Эффективный маркетинг без денег. Руководство к действию», Игорь Манн

2010

Марафон мастер-классов «5-звездочный маркетинг»: Ия Имшинецкая, Игорь Манн, Юрий Чередниченко, Анатолий Дураков, Алекс Левитас

2009

Мастер-класс «Маркетинг без бюджета и риска», Вадим Ширяев