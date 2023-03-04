bratchikovaelena

Елена Братчикова bratchikovaelenabratchikovaelena
33 годаРоссия/Ставрополь
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Менеджер маркетплейса WB
Братчикова Елена Николаевна, 32 года
Г. Ставрополь
Контакты:https://t.me/BratchikovaElena1
+79187602582, @BratchikovaElena1
Обучение на курсе " Быстрый старт с Wildberries" Ариадны и Мурада.
В Excel и Google таблицах:
*Превращать хаотичные данные в таблицу, с которой удобно работать
*Делать расчеты с помощью сводных таблиц, формул
*Разбивка и объединение текста
*Форматирование текста
Готова работать в режиме многозадачности. Ответственность. Успешно справляюсь с большим объёмом информации.
Всегда готова к получению новой информации.Коммуникабельность.
Я против войны в Украине!