bratchikovaelena

Менеджер маркетплейса WB

Братчикова Елена Николаевна, 32 года

Г. Ставрополь

Контакты:https://t.me/BratchikovaElena1

+79187602582, @BratchikovaElena1

Обучение на курсе " Быстрый старт с Wildberries" Ариадны и Мурада.

В Excel и Google таблицах:

*Превращать хаотичные данные в таблицу, с которой удобно работать

*Делать расчеты с помощью сводных таблиц, формул

*Разбивка и объединение текста

*Форматирование текста

Готова работать в режиме многозадачности. Ответственность. Успешно справляюсь с большим объёмом информации.

Всегда готова к получению новой информации.Коммуникабельность.