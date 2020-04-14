bratolyubova

Графический дизайнер

Я - ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР Помогаю создавать впечатляющие рекламные материалы для бизнеса.

Верю что можно мыслить по-другому и бросаю вызов посредством красивого дизайна, простоты и дружелюбия к пользователю.

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ЧТО ДЕЛАЮДизайн рекламных, презентационных материалов: полиграфия и веб

- Презентации / коммерческие предложения / маркетинг киты

- Каталоги / брошюры

- Буклеты/ лифлеты

- Листовки / плакаты / сертификаты / визитки / прессволы

- Инфографика

- Веб публикации / баннеры

- Меню

- Баннеры / наружная реклама / ролл апы