bratolyubova

Графический дизайнер
Я - ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР Помогаю создавать впечатляющие рекламные материалы для бизнеса.
Верю что можно мыслить по-другому и бросаю вызов посредством красивого дизайна, простоты и дружелюбия к пользователю.
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ЧТО ДЕЛАЮДизайн рекламных, презентационных материалов: полиграфия и веб
- Презентации / коммерческие предложения / маркетинг киты
- Каталоги / брошюры
- Буклеты/ лифлеты
- Листовки / плакаты / сертификаты / визитки / прессволы
- Инфографика
- Веб публикации / баннеры
- Меню
- Баннеры / наружная реклама / ролл апы
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