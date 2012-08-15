Добрый день. Для разрабатывающегося сайта, нужно придумать логотип под стиль имеющегося дизайна и простенький фавикон. Тема сайта все что связано с нашими квартирами (кухни, комнаты, туалет, прихожие, ванны, полезные советы, итд.) У кого есть ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $70
Нужно сделать сайт на тему недвижимость. Пояснения расскажу при связи.Завершен10 лет назад
- $100
Надо на готовом сайте поменять дизайн некоторых разделов, а так же увеличить в размерах сам сайт.Завершен12 лет назад
Нужны маленькие картинки для статей. ширина 300 пикселов высота 250 Тематика андроид. Я описываю сюжет картинки, допустим андроид в больнице, вы в инете в любых картинках находите нужные картинки и превращаете в одну. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
На существующий сайт, www.telefomania.ru надо придумать новое меню. Сейчас это меню, реализовано в виде облака тегов, на флеше. Но этот метод оказался неудобным. По этому, надо разработать новый дизайн менюшки, который красиво расположится на сайте. ...Завершен12 лет назад
На существующем сайте www.telefomania.ru , нужно красиво вписать по дизайну новый раздел, Форум ( форум работает по принципу сайтов вопрос-ответ) Три страницы Страницу с категориями вопросов Страницу с вопросами выбранной ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно, нарисовать маленький значок который изображается в поисковике около сайта. И маленькую иконку для меню сайта- Иконку сделаем по образцу. А значок рисуем на тему связанную с андроидом, телефоном.Завершен12 лет назад
- $1000
Добрый день. Ищу программиста для создания сайта. С дизайнером вроде определился. Так что дизайн будет. Теперь есть желание пообщаться с программистами. А то пока только с одним программистом пообщался, но хотелось бы послушать и других ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $400
Добрый день друзья. Предлагаю дизайнерам пофантазировать над таким дизайном, как сайт в виде айфона. Весь процесс работы сайта, будет происходить в телефоне.Направленность сайта досуг,общение, развлечения,продажа(по партнерским ссылкам).Если у кого есть фантазии на эту тему, жду ...Завершен13 лет назад
- $700
Нужен вот такой сайт. Сделал макет в экселе, жмите некоторые иконки, они будут активные.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Приглашаю программиста, принять участие в интересном проекте. Желательно от программиста по мимо основных знаний, иметь представление о валютном рынке форекс. Дизайн сайта имеется. Сайт будет взаимодействовать с форумом, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Разработать дизайн сайта.Завершен14 лет назад
Нужно граммотно составить для сайта правила. Тема финансовая, знание как работает рынок форекс обязательно.Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно изобразить весы. Будет два прямоугольника, каждый прямоугольник лежит в своей чаше. У прямоугольников будут меняться значения, и если в одном из прямоугольников будет меньше значение чем у другого, он будет перевешивать вместе с ...Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Приветствую. Планируется разработать дизайн для сайта. Сайт на финансувую тематику.Завершен16 лет назад
Добрый день. Нужен логотип для шапки сайта. Надо изобразить весы с двумя чашами, с левой стороны медведь лапой давит на чашу, а с правой стороны бык рогами, на двух задних копытах, толкает чашу вверх.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Приветствую. Требуется человек в долю на постоянное сотрудничество, способный взяться за небольшую плату, за создание сайта. Тематика сайта ближе к букмекерству. Надо знание php, mysql,html. требуется написать движок, и подключить к платежным ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад