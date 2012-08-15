braun1975

Вячеслав braun1975

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип на сайт

    Добрый день. Для разрабатывающегося сайта, нужно придумать логотип под стиль имеющегося дизайна и простенький фавикон. Тема сайта все что связано с нашими квартирами (кухни, комнаты, туалет, прихожие, ванны, полезные советы, итд.) У кого есть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Моя квартира

    $70

    Нужно сделать сайт на тему недвижимость. Пояснения расскажу при связи.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поменять дизайн

    $100

    Надо на готовом сайте поменять дизайн некоторых разделов, а так же увеличить в размерах сам сайт.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Маленькие картинки для статей

    Нужны маленькие картинки для статей. ширина 300 пикселов высота 250 Тематика андроид. Я описываю сюжет картинки, допустим андроид в больнице, вы в инете в любых картинках находите нужные картинки и превращаете в одну. ...

    Android
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн раздела меню на сайт

    $30

    На существующий сайт, www.telefomania.ru надо придумать новое меню. Сейчас это меню, реализовано в виде облака тегов, на флеше. Но этот метод оказался неудобным. По этому, надо разработать новый дизайн менюшки, который красиво расположится на сайте. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • На сайте отрисовать дизайн вопрос-ответ

    На существующем сайте www.telefomania.ru , нужно красиво вписать по дизайну новый раздел, Форум ( форум работает по принципу сайтов вопрос-ответ) Три страницы Страницу с категориями вопросов Страницу с вопросами выбранной ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Значок и иконка для сайта

    Нужно, нарисовать маленький значок который изображается в поисковике около сайта. И маленькую иконку для меню сайта- Иконку сделаем по образцу. А значок рисуем на тему связанную с андроидом, телефоном.

    Android
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта

    $1000

    Добрый день. Ищу программиста для создания сайта. С дизайнером вроде определился. Так что дизайн будет. Теперь есть желание пообщаться с программистами. А то пока только с одним программистом пообщался, но хотелось бы послушать и других ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта (креативный телефон)

    $400

    Добрый день друзья. Предлагаю дизайнерам пофантазировать над таким дизайном, как сайт в виде айфона. Весь процесс работы сайта, будет происходить в телефоне.Направленность сайта досуг,общение, развлечения,продажа(по партнерским ссылкам).Если у кого есть фантазии на эту тему, жду ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сделать сайт

    $500

    Приглашаю программиста, принять участие в интересном проекте. Желательно от программиста по мимо основных знаний, иметь представление о валютном рынке форекс. Дизайн сайта имеется. Сайт будет взаимодействовать с форумом, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать весы

    Нужно изобразить весы. Будет два прямоугольника, каждый прямоугольник лежит в своей чаше. У прямоугольников будут меняться значения, и если в одном из прямоугольников будет меньше значение чем у другого, он будет перевешивать вместе с ...

    Иллюстрации и Рисунки32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип для шапки сайта

    Добрый день. Нужен логотип для шапки сайта. Надо изобразить весы с двумя чашами, с левой стороны медведь лапой давит на чашу, а с правой стороны бык рогами, на двух задних копытах, толкает чашу вверх.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    $250

    Приветствую. Требуется человек в долю на постоянное сотрудничество, способный взяться за небольшую плату, за создание сайта. Тематика сайта ближе к букмекерству. Надо знание php, mysql,html. требуется написать движок, и подключить к платежным ...

    HTMLMySQLPHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

KiloByte1024
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Разработать дизайн для сайта
Всё ок.
Сергей не только разработал мне дизайн сайта, так еще была приятная неожиданность когда я узнал, что он еще и мне его сверстал. Хотя оговаривали только дизайн. Делает быстро и легко понимает, что от него хотят. Остался доволен, и взял себе на заметку, для возможных следующих проектов.
Ответный отзыв
Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
9 баллов
10 лет назад
Маленькие картинки для статей
Android
Хороший работодатель. Всегда вовремя расплачивался. Бывали не четко поставлены задачи, однако после ряда уточнений, на которые быстро давались ответы, все становилось на свои места.
С работой справился на отлично. Картинок надо много, так что продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Логотип на сайт
Спасибо, Вячеслав, за интересный проект вместе! Мои рекомендации! Отличный заказчик! ТЗ четкое, всегда на связи, оплата своевременная! С удовольствием продолжу работу еще..
Нужно было изготовить логотип и фавикон для уже имеющегося сайта. У самого идей не было ни каких. Начал просматривать портфолио дизайнеров предложивших сделать логотип. Зацепили почему то работы Евгении. Обратился к ней и она не разочаровала. Предложила три разных варианта логотипа и фавикона. Выбрал, доработали до идеала и теперь спешу установить всё это на сайт.
Ответный отзыв
natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Моя квартира
Сотрудничеством довольна, как всегда) Все на высшем уровне: оплата в срок, требования понятны и конкретны, всегда на связи.
Наталья воплотила в жизнь очередной красивый дизайн, для нового проекта. Доверил ей дизайн и проявить весь её творческий потенциал полностью, без своих видений. Получилось красиво! Всегда на связи, что не мало важно и готова исправить, если возникли недоработки, уже после сданного проекта. Буду продолжать сотрудничество с Натальей.
Ответный отзыв
vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$700
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.
Ни сколько не пожалел, что доверил делать сайт Владимиру. Когда тебе делают мастера с рейтингом пять звезд, спится спокойнее. И ты уверен, что не пропадут, как к сожалению пропадает некоторая часть программистов. Всегда на связи, исправления быстрые. В общем советую всем, не пожалеете. Сотрудничать продолжаю дальше.
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