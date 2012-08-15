Сергей не только разработал мне дизайн сайта, так еще была приятная неожиданность когда я узнал, что он еще и мне его сверстал. Хотя оговаривали только дизайн. Делает быстро и легко понимает, что от него хотят. Остался доволен, и взял себе на заметку, для возможных следующих проектов.