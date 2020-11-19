brbsvoboda

Проектные работы (инженер конструктор)
Быстро, качественно и за приемлемые цены разработаю конструкторский проект (раздел) строительства Вашего объекта. Сотрудничая со мной Вы получаете результат, удовлетворяющий все Ваши требования и требования нормативных документов. Любой вопрос можно обсудить в режиме онлайн или по телефону в наиболее удобное Для вас время.
Разрабатываю стадии П (проект), РП (рабочий проект), АС (архитектурно-строительный проект). ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. Проекты для промышленного и гражданского строительства. (Опыт проектирования КЖ и КМ - 8 лет)
Проектирование и расчет конструкций из железобетона, дерева (крыши), металла...
Контакты:
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