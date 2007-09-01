bred_yankey

Александр Колосов bred_yankey

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Личные данные:

Дата рождения:12.сентября 1989 год

Адрес: Кингисепп, улица Восточная 1-4

Телефон: +7(965)069 64 49

Email: [email protected]

Цель: Удаленная поддержка, с возможностью частичной занятости.

Образование:

2004-2008: средне-специальное «ТКУиК (филиал Ивангород)» специальность: техник

Опыт работы:

01.2005г—12-2007г YAMNET (г. Кингисепп)

Профиль организации: Домовая сеть

Должность: Помощник системного администратора

Обязанности:

-Разработка и поддержка внутрисетевых сервисов (форум, файловый архив, портал сети, ftp)

-Знание CMS (Joomla, Drupal, WordPress)

-разработка и доработка модулей на PHP

-верстка сайтов (HTML, CSS, PHP)

-Техническая поддержка пользователей

-Монтаж ЛВС

-Поддержка активного оборудования сети

09.2007г — 08.2008г МОУ ДОД ЦИТ (г. Кингисепп)

Профиль организации: техническая поддержка муниципальных учреждений

Должность: инженер-программист

Обязанности:

-техническая поддержка пользователей

-установка и настройка пользовательского ПО

-монтаж ЛВС

-администрирование серверных станций (MS Windows 2003 server)

-поддержка сетевых сервисов (POP, SMTP, DHCP, DNS, domain)

09.2010г — 01.2011г ФГУП «Почта России» (г. Кингисепп)

Профиль организации : управления региональными структурами почтовой связи

Должность: ведущий инженер-программист

Обязанности:

-техническая поддержка серверных станций (MS Windows 2003, 2008 server)

-монтаж ЛВС

-установка и поддержка активного оборудования сети

-установка и поддержка специфического ПО

-поддержка сетевых сервисов (domain, AD, DHCP, DNS, FTP)

01.2011г — 04.2011г ЗАО «Балтелекомпорт» (порт Усть-Луга)

Профиль организации : обеспечение доступа в интернет, телефония (провайдер)

Должность: инженер-администратор

Обязанности:

-поддержка работы серверов (CentOS, Windows 2003 server)

-базовая настройка маршрутизаторов Cisco

-настройка конвертеров E1-Ethernet, optical-ethernet

-настройка спецефического оборудования

-biling, netflow

-настройка и обслуживание АТС Panasonic

Базовое образование:

2006 — 2008: Ивангородский гуманитарно-технический колледж (Филиал ГУАП)

факультет: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

квалификация: техник

Профессиональные навыки:

-знание железной части ПК

-устранение аппаратных неисправностей модулей печатных плат

-навыки прокладки ЛВС

-настройка активного оборудования сети (router, switch, modem)

-знание серверных ОС: MS Windows 2003, MS Windows 2008, Ubuntu Server, FreeBSD, Open Solaris

-настройка серверов MS Windows (DHCP, DNS, domain, AD, FTP)

-настройка серверов Linux (DHCP, DNS, FTP, LTSP, LAMP)

-поддержка пользовательских ОС (MS Windows 2000, XP, Vista, Seven, Ubuntu, Kubuntu, OpenSuse, Fedora)

-знание языков программирование (Pascal, VB, C++, PHP, Perl, Puthon, Java)

-язык структурированных запросов SQL

-пратические навыки работы в iOS (Cisco, Catalyst, Raisecom)

-поддержка корпоративных сетей

-настройка и запуск в эксплуатацию офисных АТС (Panasonic)

-настройка сетевого мониторинга активного оборудования сети

-запуск в эксплуатацию ИБП

-обслуживание офисного оборудования

Дополнительная информация:

-знание технического английского

-готов к командировкам

-холост

-наличие водительских прав категории «B»

-наличие автомобиля

-работа по трудовому договору

PHPWordPressВерстка сайтаHTMLCSSiOSJoomlaDrupalLinuxCentOSUbuntuPerlFreeBSDJavaSMTPSQL