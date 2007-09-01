bred_yankey

Александр Колосов bred_yankeybred_yankey
Личные данные:
Дата рождения:12.сентября 1989 год
Адрес: Кингисепп, улица Восточная 1-4
Телефон: +7(965)069 64 49
Email: [email protected]
Цель: Удаленная поддержка, с возможностью частичной занятости.
Образование:
2004-2008: средне-специальное «ТКУиК (филиал Ивангород)» специальность: техник
Опыт работы:
01.2005г—12-2007г YAMNET (г. Кингисепп)
Профиль организации: Домовая сеть
Должность: Помощник системного администратора
Обязанности:
-Разработка и поддержка внутрисетевых сервисов (форум, файловый архив, портал сети, ftp)
-Знание CMS (Joomla, Drupal, WordPress)
-разработка и доработка модулей на PHP
-верстка сайтов (HTML, CSS, PHP)
-Техническая поддержка пользователей
-Монтаж ЛВС
-Поддержка активного оборудования сети
09.2007г — 08.2008г МОУ ДОД ЦИТ (г. Кингисепп)
Профиль организации: техническая поддержка муниципальных учреждений
Должность: инженер-программист
Обязанности:
-техническая поддержка пользователей
-установка и настройка пользовательского ПО
-монтаж ЛВС
-администрирование серверных станций (MS Windows 2003 server)
-поддержка сетевых сервисов (POP, SMTP, DHCP, DNS, domain)
09.2010г — 01.2011г ФГУП «Почта России» (г. Кингисепп)
Профиль организации : управления региональными структурами почтовой связи
Должность: ведущий инженер-программист
Обязанности:
-техническая поддержка серверных станций (MS Windows 2003, 2008 server)
-монтаж ЛВС
-установка и поддержка активного оборудования сети
-установка и поддержка специфического ПО
-поддержка сетевых сервисов (domain, AD, DHCP, DNS, FTP)
01.2011г — 04.2011г ЗАО «Балтелекомпорт» (порт Усть-Луга)
Профиль организации : обеспечение доступа в интернет, телефония (провайдер)
Должность: инженер-администратор
Обязанности:
-поддержка работы серверов (CentOS, Windows 2003 server)
-базовая настройка маршрутизаторов Cisco
-настройка конвертеров E1-Ethernet, optical-ethernet
-настройка спецефического оборудования
-biling, netflow
-настройка и обслуживание АТС Panasonic
Базовое образование:
2006 — 2008: Ивангородский гуманитарно-технический колледж (Филиал ГУАП)
факультет: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
квалификация: техник
Профессиональные навыки:
-знание железной части ПК
-устранение аппаратных неисправностей модулей печатных плат
-навыки прокладки ЛВС
-настройка активного оборудования сети (router, switch, modem)
-знание серверных ОС: MS Windows 2003, MS Windows 2008, Ubuntu Server, FreeBSD, Open Solaris
-настройка серверов MS Windows (DHCP, DNS, domain, AD, FTP)
-настройка серверов Linux (DHCP, DNS, FTP, LTSP, LAMP)
-поддержка пользовательских ОС (MS Windows 2000, XP, Vista, Seven, Ubuntu, Kubuntu, OpenSuse, Fedora)
-знание языков программирование (Pascal, VB, C++, PHP, Perl, Puthon, Java)
-язык структурированных запросов SQL
-пратические навыки работы в iOS (Cisco, Catalyst, Raisecom)
-поддержка корпоративных сетей
-настройка и запуск в эксплуатацию офисных АТС (Panasonic)
-настройка сетевого мониторинга активного оборудования сети
-запуск в эксплуатацию ИБП
-обслуживание офисного оборудования
Дополнительная информация:
-знание технического английского
-готов к командировкам
-холост
-наличие водительских прав категории «B»
-наличие автомобиля
-работа по трудовому договору