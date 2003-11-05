bredihinascorpi

UI/UX DESIGNER

Дизайн сайтов

Меня зовут Алина, я UI/UX дизайнер. Делаю качественный дизайн сайтов.

Помогу с нуля спроектировать удобный и современный интерфейс, либо сделать редизайн существующего сайта.

Интерес к любому проекту.

Обсудим с вами подробности и на основе ваших желаний сделаю хороший результат. Количество правок неограничено. Уверена, результат вам понравится.

Мои навыки:

— сайты любой сложности от лендинга до интернет — магазина;

— прототипирование;

— UI/UX дизайн;

— презентация макетов клиенту;

— Ретушь, коллаж, обработка фотографии.

Программы, в которых я работаю:

— Figma;

— Photoshop;

— Illustrator;

Портфолио

https://www.behance.net/bredihinaalina

Почта

[email protected]

Телеграм

@webalinka

+380687421185