bredihinascorpi

UI/UX DESIGNER
Дизайн сайтов
Меня зовут Алина, я UI/UX дизайнер. Делаю качественный дизайн сайтов.
Помогу с нуля спроектировать удобный и современный интерфейс, либо сделать редизайн существующего сайта.
Интерес к любому проекту.
Обсудим с вами подробности и на основе ваших желаний сделаю хороший результат. Количество правок неограничено. Уверена, результат вам понравится.
Мои навыки:
— сайты любой сложности от лендинга до интернет — магазина;
— прототипирование;
— UI/UX дизайн;
— презентация макетов клиенту;
— Ретушь, коллаж, обработка фотографии.
Программы, в которых я работаю:
— Figma;
— Photoshop;
— Illustrator;
Портфолио
https://www.behance.net/bredihinaalina
Почта
Телеграм
@webalinka
+380687421185