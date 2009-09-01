bredikhina

переводчик с английского и испанского

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования: неполное высшее (специалитет, 4 курс)

Название учебного заведения: Пятигорский государственный лингвистический университет

Факультет: Институт переводоведения и многоязычия

Период обучения: 01.09.2009 – 2014

Специальность: Лингвистика

Квалификация: Лингвист, переводчик с двух иностранных языков: английского и испанского.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Опыт работы: Июль 2012 – практика в переводческом бюро ООО Лингво-Сервис г. Ростов-на-Дону. Должность – переводчик с английского и испанского языков. Обязанности – письменный перевод таможенной, банковской и налоговой документации, а также паспортов, дипломов и сертификатов.

Владение ПК:

Опытный пользователь ПК, знание MS Office, работа с Интернетом (любые браузеры), имеется начальный опыт работы c графическими редакторами, такими как Photoshop, CorelDRAW, умение обращаться с офисной техникой: принтер, сканер

Знание иностранных языков, уровень владения:

Владение 2мя иностранными языками: английским и испанским, на высоком уровне.

Имеется сертификат Enforex о прохождении курсов испанского языка в Испании (100 часов, уровень Superior C1)

Личные качества,Увлечения:

В 2009 году с отличием окончила Лицей 95 г. Сочи. В университете успеваемость отличная, претендентка на красный диплом.

В 2011 году проходила курсы испанского языка и культуры Испании, имеется сертификат, подтверждающий прохождение курса (100 академических часов) в школе иностранных языков Enforex с 04.07.2011 по 29.08.2011, уровень Superior C1

В 2012 году принимала участие в конференции «Молодая Наука», опубликовала работу по проблемам перевода.

Участница факультетских олимпиад по английскому и испанскому языкам

2011 год: III место в олимпиаде по английскому языку

I место в олимпиаде по испанскому языку

2012 год: II место в олимпиаде по английскому языку

I место в олимпиаде по испанскому языку

II место в межфакультетской олимпиаде по испанскому языку (уровень Intermedio B1)

Личностные качества: общительность, доброжелательность, целеустремленность, ответственность, умение работать как самостоятельно, так и в команде. Легко обучаема.

Увлечения: чтение отечественной и зарубежной литературы (как в переводе, так и в оригинале); бассейн. Вредных привычек нет.