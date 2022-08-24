bredoblogic

Переводчик, редактор, копирайтер. Больше 20 лет опыта.

Больше 20 лет занимаюсь лингвистикой и маркетингом. Пишу легче, чем дышу.

Работаю на проектах по локализации и лингвистическому тестированию для Apple, Google, Sony, Toshiba, Twitter и других ведущих брендов.

Успешно запустила в качестве директора по маркетингу три стартапа (два из них на международном рынке).

Вела профессиональные блоги об ИТ на английском и русском языках, запускала групповые блоги в качестве главного редактора.

Регулярно пишу колонки для различных популярных изданий. Веду личные блоги в разных запрещенных социальных сетях.

Воспитываю ребенка с аутизмом, много занимаюсь волонтерской работой в связи с организацией образования для людей с аутизмом и информированием общества об аутизме.