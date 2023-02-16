Перепечатка тестов

Выполняю качественную перепечатку текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей; ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.

Работаю на результат, стараюсь делать все быстро и качественно. Всегда на связи. Рада буду обсудить с Вами все детали заказа.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.