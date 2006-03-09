bretnopisets

Я начал создавать web-страницы около 4 лет назад, опыт программирования - 1,5 года.

Пока я не имею опыта коммерческой разработки и, конкретно, фриланса. Поэтому я готов работать за умеренную плату, более того, готов рассмотреть предложения о выполнении задания за плату, в 2-3 раза меньшую стандартной суммы, или даже вовсе без оплаты=)

Я делаю это не потому, что низко ценю свои знания, способности и труд, а потому что сейчас я желаю приобрести необходимый мне опыт, а также иметь возвможность предоставлять в дальнейшем образцы выполненных мной работ.

Предложить главным образом могу следующее:

- Создание, вёрстка web-сайтов, использование PHP, HTML (как ни странно=)), MySQL.

- Создание прикладных программ для Windows (имеется опыт разработки в среде Borland C++ Builder).

Рад буду рассмотреть вообще любые предложения, входящие в область моей компетенции.