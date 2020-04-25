Оказание услуг по разработке дизайн-проекта
На рынке дизайн услуг больше 3х лет, есть опыт успешного ведения дизайн проектов, комплектации и авторского надзора удаленно.
В состав работ входит:
Планировочное решение (минимум 2 варианта).
3D визуализация - фотореалистичная картинка вашего интерьера.
Комплектация - полная комплектация проекта чистовыми материалами, светом, сантехникой, мебелью. С учетом оговоренного бюджета.
Технические чертежи - обмерочный план, демонтажный план, монтажный план, план размещения водорозеток и канализации, план разводки электрики (розетки), план разводки электрики (светильники), план разводки электрики (выключатели), план потолков, план теплого пола, раскладка напольного покрытия, планировочное решение, развертки по всем стенам объекта.
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Интерьеры и Экстерьеры
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