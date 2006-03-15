bricknik

Гость bricknik

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обновление сайта

    $25

    Необходимо обновление сайта: www.bricknik.ru 1. Добавление новых позиций в каталог продукции ( 5 шт, все картинки и описания будут предоставлены) 2. Обновление новостей (текст так же готов) Работы на 1 час. При удачном опыте - постоянное сотрудничество. Оплата сразу ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад