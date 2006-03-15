$250
Продвижение сайта. 1 место в Яндексе и Рамблере по запросам 1. детский 2. игрушки 3. подарок 100$ за каждое слово
Поисковые системы (SEO)5 заявок
Закрыт
17 лет назад
Продвижение сайта. 1 место в Яндексе и Рамблере по запросам 1. детский 2. игрушки 3. подарок 100$ за каждое слово
Необходимо обновление сайта: www.bricknik.ru 1. Добавление новых позиций в каталог продукции ( 5 шт, все картинки и описания будут предоставлены) 2. Обновление новостей (текст так же готов) Работы на 1 час. При удачном опыте - постоянное сотрудничество. Оплата сразу ...
Оформление разверток для коробок в Illustrator. Есть сама идея ее нужно только перенести на развертку. стоимость работы 1000 за развертку срок исполнения 1 день.