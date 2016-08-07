bride28

Ксения bride28

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Очень нужен дополнительный зароботок

О себе:

Образование: АмГПГУ Институт филологии (2006-2011)

Профессиональные навыки и знания:

опытный пользователь ПК - Windows, MS Office, Internet (IE, Opera), базовые знания Adobe Photoshop CS3; проф. знание русского языка и литературы.

Личные качества: аккуратна, внимательна, вежлива, грамотна, дисциплинированна, исполнительна, надёжна, ответственна, реалистично мыслящая, приятна в общении, творческая, честная.

Требуется удалённая работа на дому