Очень нужен дополнительный зароботок
О себе:
Образование: АмГПГУ Институт филологии (2006-2011)
Профессиональные навыки и знания:
опытный пользователь ПК - Windows, MS Office, Internet (IE, Opera), базовые знания Adobe Photoshop CS3; проф. знание русского языка и литературы.
Личные качества: аккуратна, внимательна, вежлива, грамотна, дисциплинированна, исполнительна, надёжна, ответственна, реалистично мыслящая, приятна в общении, творческая, честная.
Требуется удалённая работа на дому
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