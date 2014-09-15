Услуги по оформлению интерьера квартиры, коттеджа, частного дома

В нашей команде работает несколько специалистов. Стаж работы у нас более 7 лет.Профессионально владеем следующими программами: Adobe InDesign, ArchiCAD+Artlantis, AutoCAD, 3ds Max+V-Ray/mental ray, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Google SketchUp; MS Office: Word, Excel, Outlook; Internet). Гарантируем исполнение работы качественно и в срок.