Услуги по оформлению интерьера квартиры, коттеджа, частного дома
В нашей команде работает несколько специалистов. Стаж работы у нас более 7 лет.Профессионально владеем следующими программами: Adobe InDesign, ArchiCAD+Artlantis, AutoCAD, 3ds Max+V-Ray/mental ray, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Google SketchUp; MS Office: Word, Excel, Outlook; Internet). Гарантируем исполнение работы качественно и в срок.
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