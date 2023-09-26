brik_darya

Дарина Брик, тестировщик ПО

Я тестировщик программного обеспечения с опытом работы. Компания, в которой работала ранее, называется Mebot24, находится в городе Москва.

Время работы: февраль 2021 - май 2022.

My Hard Skills:

1.Cоставление тестовой документации(тест-кейсы, баг-репорты)

2.Работа с CRM (Bitrix24)

3.Документирование результатов тестирования

4.Уверенное владение Ecxel, Word и Google -таблицами

5.Работа с DevTools браузера

6.Языки - JavaScript, HTML, CSS

7.MySql на уровне простых запросов, (PhpMyAdmin)

8.Умею работать с системой контроля версий Git, c SSH (через приложение Putty)

Soft Skills:

Скрупулезность Усидчивость Внимательность к деталям

4. Коммуникабельность

Владение языками:

Русский, Украинский - свободно;

English - A2 (Elementary).

Образование:

Неоконченное высшее - Запорожский национальный технический университет;

Факультет - Компьютерные науки и технологии;

Специальность - Системный анализ.

Пройденные курсы: