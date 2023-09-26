brik_darya

Я тестировщик программного обеспечения с опытом работы. Компания, в которой работала ранее, называется Mebot24, находится в городе Москва.
Время работы: февраль 2021 - май 2022.
My Hard Skills:
1.Cоставление тестовой документации(тест-кейсы, баг-репорты)
2.Работа с CRM (Bitrix24)
3.Документирование результатов тестирования
4.Уверенное владение Ecxel, Word и Google -таблицами
5.Работа с DevTools браузера
6.Языки - JavaScript, HTML, CSS
7.MySql на уровне простых запросов, (PhpMyAdmin)
8.Умею работать с системой контроля версий Git, c SSH (через приложение Putty)
Soft Skills:
Скрупулезность
Усидчивость
Внимательность к деталям
4. Коммуникабельность
Владение языками:
Русский, Украинский - свободно;
English - A2 (Elementary).
Образование:
Неоконченное высшее - Запорожский национальный технический университет;
Факультет - Компьютерные науки и технологии;
Специальность - Системный анализ.
Пройденные курсы:
Пользователь ПК (Академия IMT, Запорожье, Украина);
Тестировщик ПО (Powercode Academy, Запорожье, Украина);