brilliant-keti

Екатерина Вахрамеева brilliant-keti

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Три правила Вашего успеха: СТИЛЬ | КРЕАТИВ | ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Мой сайт: http://3dobj.ru/

Услуги:

Наружная реклама - Дизайн и фотомонтаж вывески, дизайн баннера, ситиборда, лайтбокса, меню - короба, мобильного стенда, штендера.

Полиграфия - Дизайн визитки, флаера, открытки, буклета, сертификата.

Фирменный стиль.

Логотипы.

Зd визуализация интерьера, экстрерьера и предметная визуализация в 3ds max

В рекламе 10 лет.

Международный сертификат по окончанию курсов 3d MAX в "Специалисте" (Autodesk, V-Ray Training Center).

3ds MaxV-RayДизайн визитки
Портфолио
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3D-графика
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$5/час
от 10 дней
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Дизайн продукции
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$10/час
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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$10/час
от 2 дней
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Наружная реклама
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$10/час
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от 14 дней
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