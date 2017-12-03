Екатерина Вахрамеева brilliant-ketibrilliant-keti
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Три правила Вашего успеха: СТИЛЬ | КРЕАТИВ | ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Мой сайт: http://3dobj.ru/
Услуги:
Наружная реклама - Дизайн и фотомонтаж вывески, дизайн баннера, ситиборда, лайтбокса, меню - короба, мобильного стенда, штендера.
Полиграфия - Дизайн визитки, флаера, открытки, буклета, сертификата.
Фирменный стиль.
Логотипы.
Зd визуализация интерьера, экстрерьера и предметная визуализация в 3ds max
В рекламе 10 лет.
Международный сертификат по окончанию курсов 3d MAX в "Специалисте" (Autodesk, V-Ray Training Center).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визуализация павильона239 просмотров
- Предметная визуализация202 просмотра
- Брендбук ресторана201 просмотр
- Графическая ретушь головы200 просмотров
- Лайтбокс152 просмотра
- Оформление окон170 просмотров
- Ситиборд166 просмотров
- Визитка/ Буклет/ Аватарка190 просмотров
- Меню - короб157 просмотров
- Баннер142 просмотра
- Мобильный стенд173 просмотра
- Стенд130 просмотров
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от 10 дней
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Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
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Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от 14 дней
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