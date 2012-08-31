Я, Повещенко Татьяна Владимировна, украинка по национальности, родилась в Донецкой области г. Комсомольское 28 августа 1986 г. Окончила 11 классов комсомольской ОШ №1, а в 2004 г. 1курс библейского института «Слово жизни» в г. Донецк. Также прошла курсы по специальности «оператор компьютерного набора». Владею «слепым методом письма» (быстро набираю текст). Получила диплом бакалавра русской филологии. Закончила магистратуру ДонНУ филологического факультета специальность «русский язык и литература» дневного отделения. Прошла обучение в г.Киеве в 2009г. по женскому фитнесу и управлению клубами FitCurves.

Увлекаюсь изучением иностранных языков. Окончила курсы английского языка (elementary level, курсы проходили при ДХУ (донецкий христианский университет)), которым сейчас владею на достаточном уровне (грамматикой и разговорным языком). В настоящее время совершенствую свой английский. Могу делать письменные переводы с болгарского языка. Также владею украинским языком.

Опыт работы

С октября 2009 по август 2010 года работала тренером-менеджером в женском фитнес-клубе FitCurves. С сентября 2010г. Работаю учителем русского языка и литературы в ЧШ Росток, а также в клубе дошкольного развития «Индиго», г. Донецк

Мне нравится активный отдых и туризм. Начинаю изучать монтаж и видеосъемку. Люблю писать статьи на мировоззренческие и общественные темы. Печаталась в газете «Акцент».

Доброжелательность, коммуникабельность, гибкость, настойчивость, оптимизм, умение выслушать и найти общий язык с собеседником, целеустремленность.

Обращайтесь, пожалуйста, по телефону: 8 095 33 89 164, електронный адрес [email protected]