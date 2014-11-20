Корчик Николай Александрович
17.06.1988г - 26 лет
Email [email protected]
Тел - 0501589853
Опыт работы
QA Engineer
3 года
DigitalHouse
от 20 до 50 сотрудников IT - разработка ПО
Тестирование Web приложений;
Тестирование клиентской части;
Работа с HLD, DD, HLTP документацией;
Различные виды тестирования (функциональное, нагрузочное, локальное, совместимости, smoke test, regression test);
Тестирование платёжных операций различными кошельками и картами;
Написание тест сценариев согласно спецификации и методом чёрного ящика;
Работа с bug tracking системой Bugzilla;
Составления отчётности;
Участие в корпоративных митингах;
Менеджер по продажам (интернет-магазин)
9 мес
ООО ПИТ«ПРОТОН»
Торговля розничная
Основные обязанности:
Администрирование компьютерной сети;
Администрирование интернет-ресурсов предприятия;
Подготовка и оформление сопутствующей документации к товарам;
Индивидуальная работа по удержанию клиента и повышения его лояльности;
Совершенствование процесса обслуживания клиентов
Системныйадминистратор
1 год 2 мес
ДП«Донбасснефтепродукт»
Торговля розничная
Основные обязанности:
Установка ПО;
Поддержка 1С 7.7;
Образование
Восточноукраинский Национальный Университет имени Владимира Даля
Год окончания 2010
Системы управления и автоматики / Компьютерных наук - специалист
Луганскийнациональный аграрный университет
Год окончания 2010
Менеджмент организаций - специалист
Владение языками
Английский- выше среднего
Русский -родной
Украинский- свободно
Курсы,тренинги, сертификаты
Тренинг«Тест-дизайн: проектирование тестов»;
«Тестирование в реальных проектах» Панкратов В.Ю.
Work & Travel USA
Год окончания 2008
Участвовал в программе Work &Travel USA (3 месяца);
Дополнительная информация
Компьютерныенавыки
HTML и CSS; (высокий уровень)
PHPООП(начальный уровень);
SQL(написание простых запросов);
Водительское удостоверение
Водительски еправа категории B (опыт вождения 7 лет);