Корчик Николай Александрович

17.06.1988г - 26 лет

Email [email protected]

Тел - 0501589853

Опыт работы

QA Engineer

3 года

DigitalHouse

от 20 до 50 сотрудников IT - разработка ПО

Тестирование Web приложений;

Тестирование клиентской части;

Работа с HLD, DD, HLTP документацией;

Различные виды тестирования (функциональное, нагрузочное, локальное, совместимости, smoke test, regression test);

Тестирование платёжных операций различными кошельками и картами;

Написание тест сценариев согласно спецификации и методом чёрного ящика;

Работа с bug tracking системой Bugzilla;

Составления отчётности;

Участие в корпоративных митингах;

Менеджер по продажам (интернет-магазин)

9 мес

ООО ПИТ«ПРОТОН»

Торговля розничная

Основные обязанности:

Администрирование компьютерной сети;

Администрирование интернет-ресурсов предприятия;

Подготовка и оформление сопутствующей документации к товарам;

Индивидуальная работа по удержанию клиента и повышения его лояльности;

Совершенствование процесса обслуживания клиентов

Системныйадминистратор

1 год 2 мес

ДП«Донбасснефтепродукт»

Торговля розничная

Основные обязанности:

Установка ПО;

Поддержка 1С 7.7;

Образование

Восточноукраинский Национальный Университет имени Владимира Даля

Год окончания 2010

Системы управления и автоматики / Компьютерных наук - специалист

Луганскийнациональный аграрный университет

Год окончания 2010

Менеджмент организаций - специалист

Владение языками

Английский- выше среднего

Русский -родной

Украинский- свободно

Курсы,тренинги, сертификаты

Тренинг«Тест-дизайн: проектирование тестов»;

«Тестирование в реальных проектах» Панкратов В.Ю.

Work & Travel USA

Год окончания 2008

Участвовал в программе Work &Travel USA (3 месяца);

Дополнительная информация

Компьютерныенавыки

HTML и CSS; (высокий уровень)

PHPООП(начальный уровень);

SQL(написание простых запросов);

Водительское удостоверение

Водительски еправа категории B (опыт вождения 7 лет);