web-разработка
Разрабатываю сайты, интернет-магазины, веб-приложения на CMS и фреймворках написанными на PHP. Возможна разработка без использования CMS или фреймворков. Умею разбираться в чужом коде, исправлять ошибки и создавать дополнительный функционал для имеющихся веб-приложениях, сайтах.
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HTML-верстка
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$8/час
от $8от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
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$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга