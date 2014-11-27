web-разработка

Разрабатываю сайты, интернет-магазины, веб-приложения на CMS и фреймворках написанными на PHP. Возможна разработка без использования CMS или фреймворков. Умею разбираться в чужом коде, исправлять ошибки и создавать дополнительный функционал для имеющихся веб-приложениях, сайтах.