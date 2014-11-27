brisk2004

Тимур brisk2004

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
web-разработка

Разрабатываю сайты, интернет-магазины, веб-приложения на CMS и фреймворках написанными на PHP. Возможна разработка без использования CMS или фреймворков. Умею разбираться в чужом коде, исправлять ошибки и создавать дополнительный функционал для имеющихся веб-приложениях, сайтах.

HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
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