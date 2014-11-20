brivarik33

Елена brivarik33

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Кандидат филологических наук, магистр психологии.

Как исследователь интересуюсь литературой, особенно публицистикой, конца ХХ - начала XXI веков.

Научная новизна: исследую публицистику методом структурализма (семиотика, знаковые системы). могу  применять этот метод к творчеству других публицистов, писателей.

Приоритетными направлениями, подчеркивая, все же, согласно моих интересов и

специальности: 1. Украинская литература, публицистика, журналистика,  русская литература,

зарубежная литература (всех периодов), т.е. исследования творчества писателей в области этих отраслей; 

2. философские науки (философия, культурология, эстетика, этика и др.) 

3. педагогика и психология.

Могу писать, что касается различных аспектов инклюзивного образования (педагогика).