Нужно обработать 222 фотографии. Фотографии разпределены по папкам. Для каждой папки описаны условия обработки. Папка 1. 14 фото • сделать белый фон • убрать царапины, подтеки, отпечатки пальцев • сделать изделие более золотистым Папка 2. 164 фото • Сделать белый фон • На фотографиях IMG_1424 и IMG_1511 ...
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать дизайн визитки для фирмы, занимающейся производствоим и продажей дверной, оконной, мебельной фурнитуры из латуни. Визитки, предположительно, будут печататься на темной бумаге с последующим частичным или полным фольгированием. Материал и текст вышлю.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо изменить на фотографиях фон на белый, на некоторых нужно сделать изображение более четким. Всего 170 фото. Фотографии трех видов: 1. Фотографий первого вида (на фоне белой материи) 81 шт. 2. Фотографий второго вида (на рыжем, зеленом и ...Завершен11 лет назад
Уникализировать изображения (2 шт.) без отображения на 180 градусов. Уникальность будет проверяться сервисом http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=wi Пример изображения в прикрепленных файлах.Завершен11 лет назад
Необходимо сделать фон белым на всех восьми фотографиях без потери яркости и четкости сфотографированных пешек. Если это возможно, то на фото глянцевых пешек сделать как можно менее видимым объектив фотоаппарата (без потери блеска пешки).Завершен11 лет назад