Работа сделана быстро, качественно и на высоком уровне! Дизайн визиток очень понравился, не ожидал, что все будет сделано так классно. Это именно то, что нужно! Работа была выполнена быстрее, чем ожидалось, но качество выполнения при этом великолепное. Спасибо большое, очень приятно с Вами работать!