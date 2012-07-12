briza

Михаил briza

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработка фотографий

    Нужно обработать 222 фотографии. Фотографии разпределены по папкам. Для каждой папки описаны условия обработки. Папка 1. 14 фото • сделать белый фон • убрать царапины, подтеки, отпечатки пальцев • сделать изделие более золотистым Папка 2. 164 фото • Сделать белый фон • На фотографиях IMG_1424 и IMG_1511 ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн визитки

    Необходимо создать дизайн визитки для фирмы, занимающейся производствоим и продажей дверной, оконной, мебельной фурнитуры из латуни. Визитки, предположительно, будут печататься на темной бумаге с последующим частичным или полным фольгированием. Материал и текст вышлю.

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать фон белым и придать четкость фотографиям

    Необходимо изменить на фотографиях фон на белый, на некоторых нужно сделать изображение более четким. Всего 170 фото. Фотографии трех видов: 1. Фотографий первого вида (на фоне белой материи) 81 шт. 2. Фотографий второго вида (на рыжем, зеленом и ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Уникализировать изображения

    Уникализировать изображения (2 шт.) без отображения на 180 градусов. Уникальность будет проверяться сервисом http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&amp;tab=wi Пример изображения в прикрепленных файлах.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать фон белым

    Необходимо сделать фон белым на всех восьми фотографиях без потери яркости и четкости сфотографированных пешек. Если это возможно, то на фото глянцевых пешек сделать как можно менее видимым объектив фотоаппарата (без потери блеска пешки).

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$111
10 баллов
11 лет назад
Обработка фотографий
Четкое ТЗ. Оплата в полном объеме и даже чуть больше чем было оговорено. Было приятно сотрудничать.
Фотографии обработаны качественно.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сделать фон белым и придать четкость фотографиям
Спасибо Вам за проект! Рад был работать с Вами, буду рад помочь Вам и в других проектах, и отдельное спасибо за понимание!
Очень понравилась работа. Казалось бы, "безнадежные" в плане качества фотографии были отредактированы до вполне приличного состояния. Работа аккуратная, качественная.
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Дизайн визитки
Очень понравилось работать с Михаилом! Очень конкретное задание, очень быстрый отклик по предложенным вариантам, уважительное отношение к моему профессионализму, своевременная оплата! С удовольствием продолжу сотрудничество в случае необходимости
Работа сделана быстро, качественно и на высоком уровне! Дизайн визиток очень понравился, не ожидал, что все будет сделано так классно. Это именно то, что нужно! Работа была выполнена быстрее, чем ожидалось, но качество выполнения при этом великолепное. Спасибо большое, очень приятно с Вами работать!
Ответный отзыв
nejin
Ирина 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Уникализировать изображения
Всем рекомендую Михаила как внимательного, корректного Заказчика. Работать было легко и приятно. Он обстоятельно разъясняет задание, знает чего хочет и ведет к выполнению. Оплата моментально. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ирина грамотно и качественно выполнила работу, разобралась во всех тонкостях заказа. Ирина - хороший специалист, который сделает все так, как надо! Работать было очень удобно.
Ответный отзыв
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
9 баллов
11 лет назад
Сделать фон белым
Грамотный заказчик. оплата своевременная, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, Михаил советую только контактные данные написать в профиле, имея ваш е-мейл заранее я бы сразу выполненую работу прислал (до возникновения тех. проблем), а не переспрашивал бы.
Работа сделана профессионально. Ничего не пришлось объяснять, Виталий сам все понял, уловил все важные моменты и сделал все грамотно. Стоимость работы порадовала. Была задержка в пересылке готовой работы, связанная с техническими проблемами у Виталия. Но в целом, я очень доволен его работой. Если нужно сделать качественно, то это к Виталию.
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