написание статей по инженерным системам зданий по 2000-3000 знаков каждая -1. Вентиляция и Кондиционирование( проектирование, монтаж, ремонт, обслуживание, поставка оборудования ) - приточные установки -вытяжные установки -приточно-вытяжные установки - VRV и VRF системы - ККБ - чиллеры - фанкойлы - промышленные кондиционеры - сплит системы ...
- Копирайтинг41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте требуется разработка фирменного стиля компании (в т.ч. оформления корп.сайта и интернет магазина) направления деятельности компании : проектирование, монтаж, ремонт, обслуживание и продажа климатического оборудования ( пром. вент. системы ) - логотип - визитка личная - визитка корпоративная - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
сделать оригинальные банер, аватарку, рекламный блок, меню и установить в группу http://vk.com/club71953450Баннеры9 заявокЗакрыт9 лет назад
http://galior-market.ru/board/demo18960 нужно : 1. установить 2.руссифицировать 3.добавить рубли 4.добавить RSS заменить на ВК. 5.добавить страницу отзывов с привязками к социалкамИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Создание интернет магазина по продаже климатического оборудования ( пример http://teplodevice.ru ) Обязательно предусмотреть возможность последующей привязки к 1С битрекс для получения подробного ТЗ пишите мыло с пометкой "Интерент Магазин" Способы оплаты Наличные - после готовности ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Ищу человека для развития группы в вконтакте., фейсбук ( интернет магазин климатического оборудования) Нужно именно развитие (репосты, конкурсы, обновление, отзывы, вопросы и т.д.) Пишите конкретные предложения с ценами! и опытом работ с ссылками на ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны 10 лэндинг сайтов под ключ Темы лендингов 1 алмазное бурение 2 обслуживание вентиляции 3 очистка вентиляции 4 обслуживание / ремонт кондиционеров 5 обслуживание / ремонт чиллеров 6 обслуживание /ремонт фанкойлов 7 обслуживание / ремонт холодильного оборудования 8 монтаж вентиляции 9 обслуживание / монтаж ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад