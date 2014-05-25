brizv

Олег Обломов brizv

 
46 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
[email protected]

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание 25 статей по 2000-3000 знаков

    написание статей по инженерным системам зданий по 2000-3000 знаков каждая -1. Вентиляция и Кондиционирование( проектирование, монтаж, ремонт, обслуживание, поставка оборудования ) - приточные установки -вытяжные установки -приточно-вытяжные установки - VRV и VRF системы - ККБ - чиллеры - фанкойлы - промышленные кондиционеры - сплит системы ...

    Написание статей
    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фирменный стиль

    Здравствуйте требуется разработка фирменного стиля компании (в т.ч. оформления корп.сайта и интернет магазина) направления деятельности компании : проектирование, монтаж, ремонт, обслуживание и продажа климатического оборудования ( пром. вент. системы ) - логотип - визитка личная - визитка корпоративная - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание интернет магазина

    $500

    Создание интернет магазина по продаже климатического оборудования ( пример http://teplodevice.ru ) Обязательно предусмотреть возможность последующей привязки к 1С битрекс для получения подробного ТЗ пишите мыло с пометкой "Интерент Магазин" Способы оплаты Наличные - после готовности ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение группы в ВК

    Всем привет! Ищу человека для развития группы в вконтакте., фейсбук ( интернет магазин климатического оборудования) Нужно именно развитие (репосты, конкурсы, обновление, отзывы, вопросы и т.д.) Пишите конкретные предложения с ценами! и опытом работ с ссылками на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заявка на разработку 10 ландинг сайтов

    Нужны 10 лэндинг сайтов под ключ Темы лендингов 1 алмазное бурение 2 обслуживание вентиляции 3 очистка вентиляции 4 обслуживание / ремонт кондиционеров 5 обслуживание / ремонт чиллеров 6 обслуживание /ремонт фанкойлов 7 обслуживание / ремонт холодильного оборудования 8 монтаж вентиляции 9 обслуживание / монтаж ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Фирменный стиль
Спасибо за работу. Все отлично. Надеюсь еще поработаем!
Отличны исполнитель! К заданию Анжелика отнеслась с энтузиазмом, сделала даже больше чем было в задании!!! Работает "до результата" , несколько раз вносила изменения в конечный результат. И даже после оплаты внесла маленькие изменения и "бонусом" сделал нам дополнения ( Футболки) Если нам еще понадобятся услуги дизайнера , то теперь мы точно знаем к кому обращаться, к Анжелике! Да,чуть не забыл, приятно удивила адекватность стоимости услуг в соотношении с качеством и клиенто-ориентированным подходом !!!
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Заявка на разработку 10 ландинг сайтов
Отличный заказчик. Чётко поставлена задача проекта. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую
Заказали у Ксении для начала 3 Landing Page, что бы проверить как будет выполнятся работа. Были приятно удивлены подходом к работе, к каждому сайту Ксения подошла индивидуально, а не шаблонно. Все 3 сайта сделаны качественно с индивидуальным дизайном,видно что человек относится к своей работе с душой. Все наши замечания Ксения исправила очень быстро и без каких либо пререканий ,это не смотря на то, что мы уже оплатили ей работу. Всем рекомендую, не пожалеете на наш взгляд - оптимальное соотношение цена-качество.
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