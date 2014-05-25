Заказали у Ксении для начала 3 Landing Page, что бы проверить как будет выполнятся работа. Были приятно удивлены подходом к работе, к каждому сайту Ксения подошла индивидуально, а не шаблонно. Все 3 сайта сделаны качественно с индивидуальным дизайном,видно что человек относится к своей работе с душой. Все наши замечания Ксения исправила очень быстро и без каких либо пререканий ,это не смотря на то, что мы уже оплатили ей работу. Всем рекомендую, не пожалеете на наш взгляд - оптимальное соотношение цена-качество.