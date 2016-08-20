ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, Я ВОПЛОЩАЮ!
Ответственная. Опыт работы 7 лет в рекламном бизнесе. Высшее образование. Грамотность.
Сдаю работу в оговоренные сроки
Не дорого.
Действие аккаунта приостановлено!
Верстка полиграфии
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$8/час
от $20от 1 дня
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Дизайн продукции
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$8/час
от $20от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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$8/час
от $20от 1 дня
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Наружная реклама
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$8/час
от $20от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга