broadwaydesign

Дзерасса broadwaydesign

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, Я ВОПЛОЩАЮ!

Ответственная. Опыт работы 7 лет в рекламном бизнесе. Высшее образование. Грамотность.

Сдаю работу в оговоренные сроки

Не дорого.

Верстка полиграфии
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга