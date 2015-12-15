Graphic designer based in Zhuhai, China. Mindsparkz design agency.

- Двухкратный призёр Международного фестиваля географического брендинга и маркетинга OPEN

- Финалист Международного фестиваля рекламы и маркетинга "Белый Квадрат - 2013" в конкурсе от компании Онега на разработку рекламной кампании для продвижения продукции ТМ "Рень"

- Участвовал в работе "Минской сборной по брендингу" во время разработки бренда г. Минска

За время работы сотрудничал с такими клиентами, как:

Velcom, Виталюр, Greenki, Coca-Cola, Wargaming, Naveco, Garsia, группа компаний Монолит, Grant's, БелЛакт, Casino Carat, Actavis, , Golden Coffee, Terra Group, SST, журнал Where Minsk, ресторан Янц-Зы, ОАО "Лидское Пиво", APS-Solver, Neklo, Китайский Индустриальный Парк "Great Stone".