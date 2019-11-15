Соотношение цены и качества - основа для меня. ©
Приветствую! Зовут меня Константин, я молодой (во всех смыслах) веб-дизайнер, проживаю в прекрасном, но холодном, городе Иркутск. Считаю что занятие делом которое тебе интересно - залог счастливой жизни. Сам по себе человек я коммуникабельный, ответственный, со мной легко найти общий язык :) В свободное от работы время пытаюсь вести активный образ жизни, изучаю языки программирования, и конечно совершенствую свои навыки дизайнера!
Что же я могу вам предложить?
- Работу, выполненную качественно и в срок!
- Стабильное принятие правок, изменений, желаний клиента! (конечно же правки бесплатные)
- Частый онлайн, постоянный контакт с клиентом, любые виды взаимодействий! (голосовые в том числе)
- Креативность, стараюсь подходить к работе со всей душой!
- Предоставляю исходники, если того желает клиент!
- Ну и конечно же отличное настроение от сотрудничества со мной :)
Мои услуги:
- Создание логотипов!
- Создание баннеров!
- Разработка дизайна для сайта!
- Редактирование/создание видео!
- И еще много чего другого, пишите, договоримся ;)
Мои контакты:
● Telegram : @scaddy
● VK : http://vk.com/fallenscaddy
● Skype : broke747
● E-mail : [email protected]
Обращайтесь, буду рад поработать именно с Вами!
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