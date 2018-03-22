Нужно скопировать две страницы разных сайтов и перенести их в вордпресс. Так чтобы можно было их редактировать. Один сайт мой и к нему дам доступ при необходимости. Другой сайт без доступа.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $48
Настроить РСЯ и КМС для сайта gepatitopros.ruКонтекстная реклама1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Настроить контекстную рекламу в гугл и поддерживать объявления в рабочем состоянии. Если их будут банить - запускать новую рекламную компанию. http://india-sofosbuvir.com/ Оплата 500 руб за каждые сутки, пока объявление показывается + ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад
Внести правки на сайт по ТЗ, прикрепленному в файле. 1. Настроить якори на элементы меню 2. Убрать таймер с первого экрана 3. Настроить кнопку вверх Подробнее в документе "Прочти меня" из ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Настроить контекстную рекламу по рф, обойти модерацию и поддерживать рекламную компанию в рабочем состоянии, если она будет попадать в бан. http://india-sofosbuvir.com/Контекстная реклама8 заявокЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
7 лет назад
Хороший заказчик, поставил грамотно задачу и я ее успешно выполнил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Результатом доволен.