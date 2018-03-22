brokertva

Виталий brokertva

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

grafick
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
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Хороший заказчик, поставил грамотно задачу и я ее успешно выполнил. Рекомендую.
Результатом доволен.
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