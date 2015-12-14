bronislavtankov

СЕО, копирайт, контент-менеджмент

С удовольствием напишу для Вас интересный, уникальный и оптимизированный текст для людей. Ведь без выполнения этих простых критериев, размещение статьи на сайте (пусть даже трижды уникальной) не принесет Вашему сайта нужного результата. Материал должен не просто вмещать в себя ключевые слова в необходимом количестве, но и отвечать на вопросы пользователей, мотивировать к прочтению других страниц сайта. Именно в наполнении Вашего сайта качественными, грамотными и профессиональными текстами я и предлагаю свою помощь.

Обязуюсь четко соблюдать ТЗ, не задавать глупых вопросов и радовать Вас результатом моей работы.

Журналист, высшее образование, опыт работы журналистом – 1,5 года корреспондент информационного сайта, 1,5 года – журналист на телеканале, 1 год контент-менеджер туристического портала. Уже несколько лет работаю удаленно, на фрилансе, подтягиваю и развиваю СЕО-оптимизацию, пишу тексты и помогаю хорошим людям наполнять их любимые сайты.

Занимался и такой работой, как:

-раскрутка группы в социальных сетях;

-контент-менеджер вегетарианского портала;

- написание сео-оптимизированных текстов на биржах – etxt, text.ru, content monster, advego, copylancer и других.

Написание сео-оптимизированных текстов, продажных текстов, информационных и аналитических статей, заполнение сайтов, написание сценариев и даже стихов для индивидуальных заказчиков.

Свободно пишу на множество тем, ведь журналист - это аматор в хорошем смысле слова, он должен знать про все, но понемногу.

С удовольствием вникаю и пишу на юридические, социальные и финансовые темы, а также на множество-других, таких как медицина, литература, животный мир, оружие, техника, дизайн, психология.

Но самая любимая тема, на которой и пытаюсь специализироваться - спорт, кулинария и питание.