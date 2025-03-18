Интернет-магазин мебели Планета Комфорта
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У нас всегда в наличии недорогая, но качественная продукция по всем популярным мебельным категориям: в кухню и для гостиной, в спальню и для детской, на дачу и в офис, современные кровати и ортопедические матрасы, изделия из ротанга и дерева.
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