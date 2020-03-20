brovkina-writer

Евгения brovkina-writerbrovkina-writer
Меня зовут Евгения Бровкина и я копирайтер, редактор.
Живу в прекрасном Санкт-Петербурге. До начала своей копирайтерской деятельности работала в разных сферах и всегда старалась подробно изучить дело, которым занимаюсь.
Копирайтерскому мастерству обучалась в Школе копирайтинга Юлии Волкодав. В этой же Школе окончила курс «Основы литературного редактирования», о чем имеется Сертификат. Тексты для Вашего бизнеса всегда
будут написаны грамотным литературным языком.
Напишу для Вас информационные статьи, которые будут интересными и полезными, с минимумом «воды». СЕО-оптимизированные тексты для Вашего бизнеса напишу в расчете на людей, а не на роботов. При этом все
ключевые слова будут использованы логично и не будут «резать глаза».
Уникальность текстов всегда близка или равна 100%.
Беру в работу не все темы. Не возьму заказ на статьи о криптовалютах, казино. Не пишу узкоспециализированные технические тексты. С удовольствием выполню Ваш заказ на следующие темы, в которых имею личный практический опыт:
1. Много лет работы в Агентстве недвижимости дали хороший опыт, который позволяет писать тексты о недвижимости в качестве эксперта. Умею смотреть на ситуацию с разных сторон. Обучала стажеров, поэтому могу подробно и доходчиво донести информацию до Ваших читателей.
2. Опыт работы с людьми с аутизмом и другими особенностями развития дал много знаний по психологии и педагогике. Изучен большой объем информации и прочитано много специализированных книг по
взаимодействию с особенными людьми/детьми. Статьи для Вашего сайта или блога напишу, опираясь на личный практический опыт и современную литературу по этой теме.
3. Несколько лет работы няней в семьях, в том числе заграницей. Это большой опыт развития, воспитания и ухода за малышами. Статьи о детях и обо всем, что нужно детям, напишу, учитывая современные тенденции в
воспитании и развитии. Также познакомлю Ваших читателей с полезными техническими новинками, необходимыми для ухода за малышами.
Такой разносторонний опыт позволяет мне писать тексты на различные темы. Привыкла досконально изучать информацию и пользоваться для написания текста несколькими источниками.
Ваш заказ всегда будет выполнен в оговоренный срок. Требования Вашего технического задания будут соблюдены четко, а любые нюансы мы с Вами сможем обсудить. С пониманием отнесусь к Вашим замечаниям и внесу необходимые правки.
Готовый текст перед отправкой Вам проверю на нескольких сервисах. По Вашему желанию сделаю проверку на предложенном Вами сервисе.
Если Вы напишите мне прямо сейчас и сделаете заказ, то Ваш бизнес сделает еще один шаг вперед. Я уже жду Ваш заказ!
Мои контакты: Email [email protected] WhatsApp / Viber +79117599808