brovkina-writer

Сплетаю слова в уникальные тексты для успеха Вашего бизнеса

Меня зовут Евгения Бровкина и я копирайтер, редактор.

Живу в прекрасном Санкт-Петербурге. До начала своей копирайтерской деятельности работала в разных сферах и всегда старалась подробно изучить дело, которым занимаюсь.

Копирайтерскому мастерству обучалась в Школе копирайтинга Юлии Волкодав. В этой же Школе окончила курс «Основы литературного редактирования», о чем имеется Сертификат. Тексты для Вашего бизнеса всегда

будут написаны грамотным литературным языком.

Напишу для Вас информационные статьи, которые будут интересными и полезными, с минимумом «воды». СЕО-оптимизированные тексты для Вашего бизнеса напишу в расчете на людей, а не на роботов. При этом все

ключевые слова будут использованы логично и не будут «резать глаза».

Уникальность текстов всегда близка или равна 100%.

Беру в работу не все темы. Не возьму заказ на статьи о криптовалютах, казино. Не пишу узкоспециализированные технические тексты. С удовольствием выполню Ваш заказ на следующие темы, в которых имею личный практический опыт:

1. Много лет работы в Агентстве недвижимости дали хороший опыт, который позволяет писать тексты о недвижимости в качестве эксперта. Умею смотреть на ситуацию с разных сторон. Обучала стажеров, поэтому могу подробно и доходчиво донести информацию до Ваших читателей.

2. Опыт работы с людьми с аутизмом и другими особенностями развития дал много знаний по психологии и педагогике. Изучен большой объем информации и прочитано много специализированных книг по

взаимодействию с особенными людьми/детьми. Статьи для Вашего сайта или блога напишу, опираясь на личный практический опыт и современную литературу по этой теме.

3. Несколько лет работы няней в семьях, в том числе заграницей. Это большой опыт развития, воспитания и ухода за малышами. Статьи о детях и обо всем, что нужно детям, напишу, учитывая современные тенденции в

воспитании и развитии. Также познакомлю Ваших читателей с полезными техническими новинками, необходимыми для ухода за малышами.

Такой разносторонний опыт позволяет мне писать тексты на различные темы. Привыкла досконально изучать информацию и пользоваться для написания текста несколькими источниками.

Ваш заказ всегда будет выполнен в оговоренный срок. Требования Вашего технического задания будут соблюдены четко, а любые нюансы мы с Вами сможем обсудить. С пониманием отнесусь к Вашим замечаниям и внесу необходимые правки.

Готовый текст перед отправкой Вам проверю на нескольких сервисах. По Вашему желанию сделаю проверку на предложенном Вами сервисе.

Если Вы напишите мне прямо сейчас и сделаете заказ, то Ваш бизнес сделает еще один шаг вперед. Я уже жду Ваш заказ!

Мои контакты: Email [email protected] WhatsApp / Viber +79117599808