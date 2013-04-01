Художник, иллюстратор, дизайнер

Харченко Екатерина Юрьевна

Дата рождения: 27 марта 1990.

Электронная почта: [email protected]

Телефоны: мобильный 0983538289

Предпочтительный способ связи: e-mail.

Город: Харьков

Пожелания к будущей работе

Должность: Художник, иллюстратор, дизайнер

Условия работы: удаленно

Зарплата: от 2000

Образование

Основное — высшее. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Факультет: философский. Специальность: культуролог. 2007-2012.

Городская школа искусств для подростков и взрослых; класс – изобразительного искусства - досрочно. 2009-2012

Профессиональные навыки

Ручная графика, работа с графическими редакторами (Corel DRAW, Illustrator, Photoshop), ПК на уровне уверенного пользователя

Языки: русский, українська, English (базовый), lingua Latina (базовый)

Основное место работы

Харьковский художественный музей, должность научного сотрудника с 01.04.2013 по текущее время

Личные качества

Креативность, коммуникабельность, обязательность, ответственность, активность, бесконфликтность, быстрая обучаемость.

С некоторыми примерами моих работ можно ознакомиться здесь: http://www.illustrators.ru/users/id86162/portfolio.