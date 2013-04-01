Харченко Екатерина Юрьевна
Дата рождения: 27 марта 1990.
Электронная почта: [email protected]
Телефоны: мобильный 0983538289
Предпочтительный способ связи: e-mail.
Город: Харьков
Пожелания к будущей работе
Должность: Художник, иллюстратор, дизайнер
Условия работы: удаленно
Зарплата: от 2000
Образование
Основное — высшее. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Факультет: философский. Специальность: культуролог. 2007-2012.
Городская школа искусств для подростков и взрослых; класс – изобразительного искусства - досрочно. 2009-2012
Профессиональные навыки
Ручная графика, работа с графическими редакторами (Corel DRAW, Illustrator, Photoshop), ПК на уровне уверенного пользователя
Языки: русский, українська, English (базовый), lingua Latina (базовый)
Основное место работы
Харьковский художественный музей, должность научного сотрудника с 01.04.2013 по текущее время
Личные качества
Креативность, коммуникабельность, обязательность, ответственность, активность, бесконфликтность, быстрая обучаемость.
С некоторыми примерами моих работ можно ознакомиться здесь: http://www.illustrators.ru/users/id86162/portfolio.