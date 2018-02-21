browniesmash

SMM

Привет дорогой заказчик, я занимаюсь социальным маркетингом порядка 4-5 лет, с самого момента как у меня появился мой первый паблик Вконтакте - ровно с этого я начал свой путь на некоммерческой основе.

На данном этапе у меня два развивающихся паблика Вконтакте в музыкальной тематике от 9 000 подписчиков и охватом от 20 000 тысяч человек в день, есть так же и более крупные паблики от 30 000 тысяч подписчиков. Имеется опыт в продвижении музыкальных групп по Москве.

На коммерческой основе я занимаюсь продвижение в Инстаграм, ОК, ВК...