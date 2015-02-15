Предоставляю услуги копирайтинга, рерайтинга, также перевода с английского на русский язык.
Образование: высшее по специальности "Социальная работа", диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Имеется опыт по копирайтингу, рерайтингу и переводу с различных языков на русский.
Сотрудничала с московским издательством "Золотой Фонд" для создания статей.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от 6 часов
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 6 часов
нет рейтинга