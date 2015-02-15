Предоставляю услуги копирайтинга, рерайтинга, также перевода с английского на русский язык.

Образование: высшее по специальности "Социальная работа", диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Имеется опыт по копирайтингу, рерайтингу и переводу с различных языков на русский.

Сотрудничала с московским издательством "Золотой Фонд" для создания статей.