brusencov386

Резюме
Брусенцов Михаил Эдуардович
Дата рождения: 31.08.1995
- Украина. г.Днепропетровск
- Тел.:380508260324,
- e-mail: [email protected]
- Разработка веб-сайтов любой сложности;
- Разработка сайта на bootstrap3;
- Разработка сайта на OpenCart ;
- Разработка сайта на WordPress ;
- Разработка шаблона на bootstrap;
- Верстка с psd макета;
- SEO-Продвижение;
- Сопровождение веб-сайтов;
- Разработка ПО для ПК
- Наполнение веб-сайта;
- Рерайт/копирайт.
сложности;Продвижение в Google/Яндекс (SEO);ОбразованиеВысшее образование в области компьютерных технологий по Европейским стандартам Компьютерная академия Академия «Шаг».Дополнительная информацияПК— опытныйпользователь: Excel, Access, Photoshop, Visual Studio, notepad++.
Личные качества:трудолюбивый,инициативный, честный, ответственный,, познавательный, жизнерадостный, поставленных целей добиваюсь всегда,без вредных привычек.