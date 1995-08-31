brusencov386

Михаил Брусенцов brusencov386

 
28 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Резюме

Брусенцов Михаил Эдуардович

Дата рождения: 31.08.1995

  • Украина. г.Днепропетровск
  • Тел.:380508260324,
  • e-mail: [email protected]
Удаленный веб-программист.

  • Разработка веб-сайтов любой сложности;
  • Разработка сайта на bootstrap3;
  • Разработка сайта на OpenCart ;
  • Разработка сайта на WordPress ;
  • Разработка шаблона на bootstrap;
  • Верстка с psd макета;
  • SEO-Продвижение;
  • Сопровождение веб-сайтов;
  • Разработка ПО для ПК
  • Наполнение веб-сайта;
  • Рерайт/копирайт.
Профессиональные достиженияЯзыки программирования: HTML5,CSS3,JavaScript, jquery,php,sql,c/c++ ООП ,c# ,MySql. Ado.Net;Создание веб-сайтов любой

сложности;Продвижение в Google/Яндекс (SEO);ОбразованиеВысшее образование в области компьютерных технологий по Европейским стандартам Компьютерная академия Академия «Шаг».Дополнительная информацияПК— опытныйпользователь: Excel, Access, Photoshop, Visual Studio, notepad++.

Личные качества:трудолюбивый,инициативный, честный, ответственный,, познавательный, жизнерадостный, поставленных целей добиваюсь всегда,без вредных привычек.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLСайт на WordPressHTMLBootstrapjQueryPhotoshopВерстка из PSDADO.NETSQL