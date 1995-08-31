brusencov386

Резюме

Брусенцов Михаил Эдуардович

Дата рождения: 31.08.1995

Удаленный веб-программист.

Разработка веб-сайтов любой сложности;

Разработка сайта на bootstrap3;

Разработка сайта на OpenCart ;

Разработка сайта на WordPress ;

Разработка шаблона на bootstrap;

Верстка с psd макета;

SEO-Продвижение;

Сопровождение веб-сайтов;

Разработка ПО для ПК

Наполнение веб-сайта;

Рерайт/копирайт.

Профессиональные достиженияЯзыки программирования: HTML5,CSS3,JavaScript, jquery,php,sql,c/c++ ООП ,c# ,MySql. Ado.Net ;Создание веб-сайтов любой

сложности;Продвижение в Google/Яндекс (SEO);ОбразованиеВысшее образование в области компьютерных технологий по Европейским стандартам Компьютерная академия Академия «Шаг».Дополнительная информацияПК— опытныйпользователь: Excel, Access, Photoshop, Visual Studio, notepad++.