Кто из нас в различные периоды своей жизни не мечтал поселиться в собственном доме с маленьким палисадником? Наверное, большинство. И некоторые исполнили свою мечту: купили небольшие уютные коттеджи, построенные из современных материалов. Это хороший вариант. Но ведь можно еще построить собственный дом из бруса. Это отличнейший экологически чистый материал, который издревле использовали наши предки для строительства домов. Конечно, не все так просто. И здесь есть свои особенности и правила. Поэтому лучший вариант обратиться к людям, знающим и любящим свое дело, к профессионалам.

Компания SibHouse занимается строительством домов из бруса уже не первый год и зарекомендовала себя как надежного и грамотного партнера в этой сфере. Фирма имеет свою собственную запатентованную технологию возведения домов, что гарантирует высокое качество производимых работ. Обращаясь к нам, вы сможете не только выбрать план постройки из множества предложенных экземпляров, наши специалисты помогут вам разработать собственную схему дома. Вы сможете расположить комнаты по вашему желанию, мастерам лишь останется просчитать надежность конструкций и выбрать наиболее подходящий для работы материал. Как же это здорово - собственный дом по своему чертежу!

Наша компания занимается строительство деревянных домов как в городской черте, так и за городом. Вы можете построить себе отличный загородный коттедж из бруса и приезжать в него круглый год всей семьей на отдых. Благодаря натуральным материалам вам не будет жарко летом и холодно зимой. А близость с природой придаст вам еще больше сил на отдыхе.

Наши дизайнеры предложат вам уникальное оформление интерьеров. Вы сможете выбрать сами материалы для отделки потолков, стен и полов. Металлопластиковые стеклопакеты в окнах не будут пропускать уличный шум, а так же сквозняки. Кровлю можно покрыть металлочерепицей с утеплением. Так вы не почувствуете холода в наши суровые русские зимы, и снег не будет скапливаться на крышах благодаря подогреву. Современная отделка стен, стильная мебель, необходимая бытовая техника - все это сделает ваш дом уникальным. И ваши гости будут приятно удивлены.

Еще одной сферой деятельности фирмы является строительство бань из натурального дерева. Настоящие надежные русские бани из первоклассных материалов станут отличным местом для релаксации после тяжелых рабочих будней. И как же хорошо после горячей баньки окунуться в ледяную воду речки. А если по близости нет естественных водоемов, мы поможем вам соорудить бассейн на ваш вкус.