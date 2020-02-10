brykova_aleks

Александра Брыкова brykova_aleksbrykova_aleks
30 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создам одностраничный сайт
Привет! Я Александра.
Я прошла курс у Эли Ходус и теперь занимаюсь разработкой одностраничных сайтов под ключ.
Готова сделать для Вас сайт быстро и качественно:
- Продумаю структуру сайта
- Напишу продающие тексты ( если нет в ТЗ)
- Создам стильный дизайн
Сроки выполнения 2 дня. Всегда на связи. WA, Telegram.
Цена от 3000 рублей, в зависимости от объема работ.
Действие аккаунта приостановлено!