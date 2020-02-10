brykova_aleks

Создам одностраничный сайт

Привет! Я Александра.

Я прошла курс у Эли Ходус и теперь занимаюсь разработкой одностраничных сайтов под ключ.

Готова сделать для Вас сайт быстро и качественно:

- Продумаю структуру сайта

- Напишу продающие тексты ( если нет в ТЗ)

- Создам стильный дизайн

Сроки выполнения 2 дня. Всегда на связи. WA, Telegram.

Цена от 3000 рублей, в зависимости от объема работ.